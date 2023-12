Signa Sports United Bv Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Signa Sports United":

Die Signa Sports United-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Insgesamt erhält Signa Sports United eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Signa Sports United verläuft derzeit bei 1,98 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,006 USD gehandelt wird, was einem Abstand von -99,7 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,02 USD, was einer Differenz von -70 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 44,44 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 54,55 im neutralen Bereich. Somit wird die Signa Sports United-Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.