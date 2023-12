Signa Sports United Bv Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Signa Sports United":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Signa Sports United als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Signa Sports United-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,14, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 54,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Signa Sports United-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 1,81 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,004 USD liegt, bewerten wir die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Signa Sports United-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Analysten bewerten die Signa Sports United-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Signa Sports United. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Signa Sports United in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt behandelt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.