Signa Sports United Bv Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtbewegung setzt. Ein RSI von 70 signalisiert, dass die Signa Sports United-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 56, was auf eine neutralere Situation hinweist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Signa Sports United-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,73 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,004 USD liegt, was zu einer Abweichung von -99,77 Prozent führt und die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,01 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Signa Sports United-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Signa Sports United-Aktie ist neutral, da keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien zu beobachten waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Signa Sports United-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" führt. Es liegen keine Analystenupdates zu Signa Sports United aus dem letzten Monat vor, wodurch das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten erhält.