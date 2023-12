Signa Sports United Bv Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "DNO":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Signa Sports United wurden diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Signa Sports United festgestellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie als "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zur insgesamt positiven Einschätzung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Signa Sports United-Aktie der letzten 200 Handelstage um -99,62 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -80 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen wurde. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent ergibt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Gut" für die Aktie der Signa Sports United.