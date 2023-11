Signa Holding plant Sanierungsverfahren - Nachhaltige Restrukturierung als Ziel

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die österreichische Handels- und Immobiliengröße, Signa Holding, plant einen bedeutenden strategischen Schritt – und zwar die Beantragung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien. Dies kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Aber was genau bedeutet das für das Unternehmen?

Zum einen wird angestrebt, den operativen Geschäftsbetrieb planmäßig fortzuführen. Zum anderen beabsichtigt man eine “nachhaltige Restrukturierung”. Was letztere betrifft, so haben die negativen Auswirkungen “externer Faktoren” insbesondere auf den Einzelhandel und den [...] Hier weiterlesen