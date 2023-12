Signa-Gruppe in Turbulenzen: Immobilientöchter melden Insolvenz an

Das weitreichende Immobilien- und Handelsimperium des Milliardärs René Benko befindet sich in einer ernsten Krise.

Das Immobilien- und Handelsimperium des österreichischen Investors René Benko befindet sich in einer prekären Lage. Nachdem die Signa-Holding bereits zahlungsunfähig ist, folgen nun auch die Kerngesellschaften seines Immobilienreichs. Die wichtigsten Einheiten der Handels- und Immobiliengruppe, unter anderem die Signa Prime Selection AG und die Signa Development Selection AG, haben nun beim Handelsgericht Wien Insolvenzanträge gestellt. Ziel ist es, den operativen Geschäftsbetrieb weiterhin im Rahmen einer Eigenverwaltung aufrechtzuerhalten und das Unternehmen langfristig zu restrukturieren.

Die Signa Prime Selection AG zählt zu den wegweisenden Unternehmen im Bereich Geschäftsimmobilien in begehrten Lagen. Zu ihrem Portfolio gehören unter anderem der Elbtower in Hamburg, das KaDeWe in Berlin und Kaufhausimmobilien der Galeria Karstadt Kaufhof-Kette. Die Signa Prime ist zuständig für die Entwicklung und Vermietung von Immobilien, während andere Gesellschaften für das Einzelhandelsgeschäft der Kaufhäuser verantwortlich sind.

Laut ihrer Website hat die Signa Prime Objekte im Gesamtwert von 20,4 Milliarden Euro. Im Jahresbericht 2022 wurde eine Verschuldung von 10,8 Milliarden Euro ausgewiesen, während der Verlust des Vorjahres bei einer Milliarde Euro lag - hauptsächlich aufgrund von Abwertungen der Immobilien in Deutschland. Dennoch erhielten die vier Vorstände des Unternehmens Prämien in Höhe von insgesamt 19 Millionen Euro.

Die Signa Development Selection AG ist spezialisiert auf die Entwicklung von städtebaulichen Projekten im Wohn- und Gewerbesegment. Die Bilanzsumme beträgt laut Website derzeit 4,6 Milliarden Euro. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Signa Development aufgrund ihrer Liquiditätssituation einen Insolvenzantrag in Aussicht gestellt. Der Verlust des Vorjahres betrug 316 Millionen Euro, während die Vorstände Prämien in Höhe von 9 Millionen Euro erhielten. In einer Pressemitteilung betonte das Unternehmen, trotz intensiver Bemühungen sei es nicht gelungen, ausreichend Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung zu beschaffen.

Der Sprecher des Vorstandes der Signa Prime Selection AG, Erhard Grossnigg, betonte die hervorragende Qualität des Prime-Portfolios und die vielversprechende Zukunft der Development-Projekte in den Toplagen deutschsprachiger Metropolen.

Das von René Benko geschaffene Firmennetzwerk, das in Zeiten niedriger Zinsen ein starkes Wachstum verzeichnete, kämpft nun wie die gesamte Immobilienbranche mit höheren Baukosten, steigenden Energiepreisen und Zinsen. Hinzu kommt der Druck auf den stationären Einzelhandel. Bereits im Oktober meldete die Online-Sportartikelsparte des Unternehmens Insolvenz an.

In den letzten Wochen folgten weitere Teilgesellschaften wie die Signa Holding und kleinere Tochterunternehmen in die Zahlungsunfähigkeit. Die Signa Retail Selection AG mit Sitz in der Schweiz hat angekündigt, sich geordnet abzuwickeln. Diese ist auch für die Warenhausgruppe Galeria Karstadt Kaufhof zuständig, die daraufhin zum Verkauf angeboten werden dürfte.

Nachricht im Orginal