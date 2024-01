Sigma Lithium Resources Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Seer":

Die Sigma Lithium wird derzeit mit einem Kurs von 36,88 CAD gehandelt, was einem Rückgang um 3,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -19,09 Prozent liegt. Somit ergibt sich für die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Neutral" Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Sigma Lithium wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" anzusehen ist.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb Sigma Lithium auf dieser Stufe ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Sigma Lithium liegt auf 7-Tage-Basis bei 100 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Sigma Lithium somit in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.