Obwohl der Lithium-Sektor enorm unter Druck steht, hat die Sigma Lithium-Aktie (WKN:S2GM34) am Mittwoch um mehr als 10% zugelegt. Sehr überraschend, nachdem sie in den letzten 6 Monaten um 33% gefallen ist. Wahrscheinlich hängt es mit den hervorragenden Quartalszahlen zusammen. Was können wir in Zukunft von dieser Aktie erwarten?