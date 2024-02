Sigma Healthcare Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Sigma Healthcare liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 21,43 Punkten, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 25 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält Sigma Healthcare daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sigma Healthcare-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +39,61 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +14,36 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen zu Sigma Healthcare war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was die Einstufung als "Gut" unterstützt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Intensität der Beiträge zu Sigma Healthcare war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse zeigt, dass Sigma Healthcare derzeit hinsichtlich des RSI, der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger mit "Gut" bzw. "Neutral" bewertet wird.