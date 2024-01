Sigma Healthcare Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Sigma Healthcare wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Auch wurden in jüngster Zeit hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sigma Healthcare-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,76 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,95 AUD weicht um +25 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,82 AUD) über dem gleitenden Durchschnitt (+15,85 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Stimmungsbild bei Sigma Healthcare hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sigma Healthcare liegt bei 23,33, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 33,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für Sigma Healthcare.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft wird, die technische Analyse jedoch ein "Gut"-Rating ergibt. Das Stimmungsbild und der Relative Strength-Index führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

