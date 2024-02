SigmaTron Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Aktienkurs von Sigmatron hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,21 Prozent erzielt, was 12,9 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,99 Prozent, wobei Sigmatron aktuell 9,22 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 3,59 USD um -6,02 Prozent vom GD200 (3,82 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 3,24 USD, was einem Abstand von +10,8 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Sigmatron-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite für Sigmatron beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0 Prozent. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 29,28, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 78 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weswegen Sigmatron auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.