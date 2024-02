SigmaTron Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der Sigmatron-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 3,56 USD liegt 6,56 Prozent unter dem GD200 von 3,81 USD, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Allerdings liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 3,22 USD, was einen Abstand von +10,56 Prozent bedeutet und somit als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Sigmatron in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -17,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in dieser Branche gezeigt. Auch im Sektorvergleich der "Informationstechnologie" lag die Rendite von Sigmatron um 595,73 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Sigmatron überverkauft ist, mit einem RSI7-Wert von 13,89 Punkten. Für den RSI25 ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da er bei 42,77 liegt. Insgesamt erhält die Sigmatron-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sigmatron mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11349,16, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.