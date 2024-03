SigmaTron Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Sigmatron weist einen Sigmatron-RSI von 27,94 auf, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 48,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich für Sigmatron daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schneidet Sigmatron im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten schlecht ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was 11146,35 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 11146,35 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Sigmatron hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Bereich Informationstechnologie gut entwickelt. Mit einer Rendite von 58,66 Prozent liegt Sigmatron jedoch mehr als 446 Prozent unter dem Durchschnitt. Innerhalb der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Sigmatron mit 55,95 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,71 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sigmatron haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sigmatron daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.