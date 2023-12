SigmaTron Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse der Sigmatron-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 3,71 USD angestiegen ist, während der aktuelle Kurs bei 3,1 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -16,44 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,15 USD, was einem Abstand von -1,59 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sigmatron liegt bei 72,88, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Sigmatron in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sigmatron-Aktie bei 14,64 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 47 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".