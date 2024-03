SigmaTron Aktie: Lieber beobachten als handeln

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sigmatron liegt derzeit bei 29, was bedeutet, dass die Börse 29,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Sigmatron zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 62 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" aktuell bei 78 liegt. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sigmatron wird neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen neutral verhalten hat.

In den vergangenen 12 Monaten hat Sigmatron eine Performance von -13,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -2,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,62 Prozent für Sigmatron. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Sigmatron um 15,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sigmatron-Aktie mit -13,61 Prozent Entfernung vom GD200 (3,82 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 3,31 USD auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Sigmatron-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.