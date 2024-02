SigmaTron Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Das Elektronikunternehmen Sigmatron schneidet in verschiedenen Bewertungskategorien im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlechter ab. In Bezug auf die Dividende liegt Sigmatron mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11298,03 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Auch in Bezug auf die Stimmung der Anleger zeigt sich ein neutrales Bild. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Meinungen neutral waren und auch die behandelten Themen über Sigmatron waren vor allem neutral. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Neutral" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sigmatron-Aktie derzeit als überverkauft eingestuft werden kann, was zu einem "Gut"-Rating führt. Eine längerfristige Betrachtung ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Sigmatron ebenfalls schlecht ab. Die Rendite der vergangenen 12 Monate liegt mit -18,92 % weit unter dem Branchendurchschnitt von -2,62 %, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse in verschiedenen Kategorien ein eher negatives Bild von Sigmatron im Vergleich zum Branchendurchschnitt.