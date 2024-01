SigmaTron Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Sigmatron hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,26 Prozent erzielt, was 28,73 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt, der bei 9,47 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -0,53 Prozent, und Sigmatron liegt aktuell 18,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,01 USD lag, was einem Unterschied von -18,43 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3,69 USD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,21 USD) wurde mit einem Unterschied von -6,23 Prozent unterschritten.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Sigmatron-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 auf, was 39 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 46. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Sigmatron derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546.48 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.