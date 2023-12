SigmaRoc Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Sigmaroc beträgt der RSI 3,64, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 43,43, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat Sigmaroc im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,39 Prozent erzielt, was 16,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zum Thema Sigmaroc zeigen eine neutrale Stimmung und keine extremen Ausschläge. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Aktienkurs von Sigmaroc bei 53,6 GBP, was +8,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt und somit kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -2,47 Prozent, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.