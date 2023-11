SigmaRoc Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Aktienkurs von Sigmaroc hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 0,39 Prozent liegt Sigmaroc mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die "Baumaterialien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -19,44 Prozent, während Sigmaroc eine Rendite von 19,83 Prozent erzielte. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an zwei Tagen dominierten und negative Themen an drei Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sigmaroc unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) weist Sigmaroc einen Wert von 75 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,26 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Sigmaroc daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.