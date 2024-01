SigmaRoc Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100. Für Sigmaroc liegt der RSI bei 10, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt bei 41, was auf eine neutrale Situation hindeutet, die ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien derselben Branche ("Materialien") hat Sigmaroc im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,39 Prozent erzielt, was 16,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt -15,81 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Aus technischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Sigmaroc von 53,4 GBP eine Entfernung von -2,82 Prozent vom GD200 (54,95 GBP), was als "Neutral"-Signal gilt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 49,48 GBP auf, was einem Abstand von +7,92 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Sigmaroc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien rund um Sigmaroc zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass die Aktie von Sigmaroc in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet werden kann.