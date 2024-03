Sight Sciences Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Sight Sciences liegt bei 45 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,81 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen somit als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -13,94 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von -2,77 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Sight Sciences werden überwacht. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt eher neutral beschrieben, obwohl in den vergangenen Tagen positive Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.