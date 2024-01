Siga-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Siga-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Siga-Aktie bei 36,51 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die einfache Charttechnik erhält die Siga-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 5,82 USD um 8,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,34 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5,36 USD liegt um 8,58 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Siga-Aktie wurde auch analysiert, wobei überwiegend positive Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen festgestellt wurden. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien in Bezug auf Siga aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Dies führt zu dem Schluss, dass Siga hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.