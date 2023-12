Siga Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Aktie von Siga weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Siga ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Unsere Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Siga in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gesunkenes Interesse an der Aktie hinweist. Aus diesem Grund erhält Siga eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet Siga eine Rendite von -21,58 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche weist eine mittlere Rendite von 23,45 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Siga mit 45,03 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.