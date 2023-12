Siga Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie von Siga wird als unterbewertet betrachtet, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als Maßstab nimmt. Das KGV liegt bei 13,27, was insgesamt 87 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der bei 104,47 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche ergab sich in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,58 Prozent für Siga. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus dieser Branche um 20,08 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Siga im Branchenvergleich um -41,66 Prozent unterperformt hat. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite für Siga mit 30,22 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,65 Prozent. Dies führt zu einer Unterperformance sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum Sektor und resultiert in einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Stimmung überwiegend positiv ist und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Siga festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz zu besonders positiven Themen in den sozialen Medien. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Siga in dieser Stufe daher ein Bewertung von "Gut".