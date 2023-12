Siga Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle Wert des Siga-RSI beträgt 41,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Die RSI25, die den Zeitraum von 25 Tagen abdeckt, beläuft sich auf 36,12 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schneidet Siga mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,5 %) schlechter ab. Die Differenz von 2,5 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutieren als sonst. Insgesamt erhält die Siga-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Siga 5,35 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,95 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,21 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 5,31 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +12,05 Prozent ebenfalls als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".