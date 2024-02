Siga Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siga liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 114,22 für Arzneimittelunternehmen unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Siga beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,54 liegt. Die Differenz von -2,54 Prozent zur Branche führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Siga. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die geringe Diskussionsfrequenz und abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Siga beträgt aktuell 35,35, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 50 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine "Neutral"-Bewertung.