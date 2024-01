Siga Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs des Unternehmens Siga zeigt eine Rendite von -23,05 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege". Dies liegt mehr als 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel", die eine mittlere Rendite von 13,19 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Siga mit 36,24 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Siga überwiegend negativ waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Siga derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche. Der Unterschied beträgt 2,48 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,48 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein weiterer Maßstab für die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung von Siga in Bezug auf diese Faktoren ergibt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Allerdings zeigt sich eine negative Änderung der Stimmung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Siga bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Schlecht".