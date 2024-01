Siga Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Siga ist insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervor, die wir analysiert haben, um zusätzliche Informationen zur Bewertung der Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, berücksichtigt die Kursbewegungen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Siga liegt bei 54,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,39 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 13 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 13,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Siga zahlt, was 87 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 104, daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Siga im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,58 Prozent, was 32,73 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 8,71 Prozent, und Siga liegt 30,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.