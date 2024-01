Sify Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Sify-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,71 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 1,77 USD nur um 3,51 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen Wert von 1,65 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 7,27 Prozent darüber liegt und daher zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Sify-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem guten Rating versehen.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 70,36 liegt Sify deutlich über dem Durchschnitt von 34 in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie als teuer angesehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sify liegt bei 67,86, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 46,36 ergibt eine neutrale Einstufung für 25 Tage. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Sify derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,97 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sify-Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Sify-Aktie, das von neutralen bis schlechten Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen geprägt ist.