Sify Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Sify-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Sify-Aktie wird in verschiedenen Bewertungskategorien analysiert, um Anlegern ein umfassendes Bild zu bieten. In Bezug auf die Dividende schneidet Sify im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste mit 0 % im Bereich der Ausschüttung niedriger ab. Die Differenz beträgt 8,16 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat kontinuierlich, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was darauf hinweist, dass die Aktie verstärkt Beachtung findet. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Sify-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 47,83, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 56,04 ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 1,31 USD deutlich unter dem Wert von 1,73 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating aufgrund einer geringen Abweichung vom Schlusskurs.

Insgesamt erhält die Sify-Aktie im Rahmen der verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating, ein "Gut"-Rating und ein "Neutral"-Rating, was die unterschiedlichen Aspekte der Aktie widerspiegelt.