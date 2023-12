Sifco Industries Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Aktuell liegt der RSI von Sifco Industries bei 27,43, was auf eine "gute" Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,86 und wird als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Sifco Industries als unterbewertet angesehen, da das KGV von 24,3 insgesamt 21 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30,8 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Sifco Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,58 Prozent erzielt, was jedoch 104,83 Prozent unter dem Durchschnitt von 143,41 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 236,16 Prozent, und Sifco Industries liegt aktuell 197,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sifco Industries besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung des Anleger-Sentiments und somit zu einer Gesamtbewertung von "gut" für Sifco Industries führt.