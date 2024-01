Sifco Industries Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Vergleich des Aktienkurses von Sifco Industries mit anderen Unternehmen des Industriesektors zeigt, dass die Rendite mit 110,21 Prozent mehr als 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 242,35 Prozent, wobei Sifco Industries mit 132,14 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden liegt Sifco Industries mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (16,94 %) deutlich niedriger. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine eher neutrale Einstellung gegenüber Sifco Industries in den letzten Tagen. Es gab drei positive und vier negative Tage, sowie sieben Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) bildet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit ab und zeigt, ob es aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sifco Industries liegt bei 74,83 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Sifco Industries daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.