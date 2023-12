Sifco Industries Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Sifco Industries-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 4,44 USD einen Abstand von +42,77 Prozent zum GD200 (3,11 USD) aufweist. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 4,18 USD liegt, ergibt sich ein positiver Abstand von +6,22 Prozent. Das Durchschnittsergebnis aus 50 und 200 Tagen bestätigt daher die positive Bewertung des Aktienkurses.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich jedoch eine negative Differenz von -17,02 Prozent zum Branchendurchschnitt, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0 beträgt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sifco Industries eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sifco Industries liegt bei 27,43 und wird daher positiv eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv über Sifco Industries diskutiert. Acht Tage waren von positiven Themen geprägt, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund des insgesamt positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.