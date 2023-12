Sifco Industries Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Sifco Industries-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,09 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,43 USD liegt, was einer Abweichung von +43,37 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (4,19 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,73 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält die Sifco Industries-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung.

In einem Branchenvergleich übertrifft die Aktie die durchschnittliche Jahresperformance des Sektors "Industrie" um mehr als 12 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Rendite von Sifco Industries deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sifco Industries-Aktie überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage lässt jedoch eine neutralere Bewertung zu.

In fundamentaler Hinsicht wird die Aktie aufgrund ihres vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als "günstig" eingestuft und somit positiv bewertet.

Insgesamt erhält die Sifco Industries-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des Relative Strength Index und fundamentaler Kriterien ein überwiegend positives Rating.