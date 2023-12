Sierrada Gold Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse hat gezeigt, dass die Sierra Nevada Gold-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,13 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,085 AUD liegt, was einer Abweichung von -34,62 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,09 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sierra Nevada Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Fokus standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Sierra Nevada Gold-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.