Sierrada Gold Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Auf- und Abwärtsbewegung eines Basiswerts im Vergleich zur Zeit. Der RSI für die Sierra Nevada Gold-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der letzten 25 Handelstage zeigt, dass der RSI weniger volatil ist und bei 100 liegt, was bedeutet, dass Sierra Nevada Gold überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Sierra Nevada Gold-Aktie von 0.085 AUD aktuell um -5,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -34,62 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich der Sierra Nevada Gold-Aktie war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, abhängig von der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. Für Sierra Nevada Gold wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum verändert. Daher wird auch hier das Gesamtergebnis als "Neutral" eingestuft.