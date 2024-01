Sierra Metals Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sierra Metals beträgt derzeit 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 324,4 im Bereich "Metalle und Bergbau" deutlich darunter liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Sierra Metals mit 0 % deutlich weniger aus als der Branchendurchschnitt von 3,57 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Hinsichtlich des Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI bei einem Niveau von 80 als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit 62,79 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Haltung der Marktteilnehmer gegenüber Sierra Metals in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Sierra Metals daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.