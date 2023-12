Sierra Metals Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sierra Metals-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 26,23 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Sierra Metals wird auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,75 CAD, was einer Erwartung von -1,32 Prozent entspricht. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sierra Metals deuten auf eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer positiven Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Sierra Metals in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +291,03 Prozent im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche und +291,03 Prozent im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.