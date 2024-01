Sierra Metals Aktie: Aufschrei, garantiert!

Auf lange Sicht betrachten Analysten die Aktie von Sierra Metals als Neutral-Titel. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine positiv und eine neutral. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sierra Metals vor. Der Analysten-Mittelwert für das Kursziel liegt bei 0,75 CAD, was einer Erwartung von 2,74 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,73 CAD liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sierra Metals mit 0,73 CAD einen Abstand von +62,22 Prozent zum GD200 (0,45 CAD) hat, was ein positives Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 0,62 CAD um +17,74 Prozent über dem aktuellen Kurs und signalisiert somit ebenfalls Positives. Insgesamt wird der Kurs der Sierra Metals-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. Aktuell waren vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu Sierra Metals zu verzeichnen. In den letzten Tagen wurde weder positiv noch negativ stark über Sierra Metals diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sierra Metals liegt bei 46,67, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 42,59 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Sierra Metals.