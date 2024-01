Sierra-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Sierra-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,53 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,91 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +18,24 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 19,79 USD, was einen Abstand von +10,71 Prozent zur Aktie darstellt und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Sierra-Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut".

Die Bewertung der Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung für die Sierra-Aktie abgegeben wurde, wobei 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Sierra-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 22 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu Sierra gegeben hat. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sierra liegt bei 65,88 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Sierra auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Sierra-Aktie also gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen, mit sowohl "Gut"- als auch "Neutral"-Bewertungen.