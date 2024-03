Sierra Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Sierra-Aktie abgegeben. Davon wurden 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Sierra-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sierra vor. Gemäß der Ratings der Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel bei 22 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 17,84 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 18,67 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Sierra somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Sierra derzeit eine Dividendenrendite von 4,18 % auf. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 138,32 % bei "Handelsbanken". Mit einer Differenz von lediglich 134,15 Prozentpunkten wird dies als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sierra mit 18,67 USD 3,81 Prozent unter dem GD200 von 19,41 USD liegt, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 19,37 USD. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -3,61 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sierra-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete Sierra in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,81 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,9 Prozent stiegen, was eine Outperformance von +6,91 Prozent für Sierra bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,65 Prozent, wobei Sierra 1,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.