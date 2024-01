Sierra Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Sierra-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sierra vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 22 USD, was einem Abwärtspotential von -2,44 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Sierra überwiegend positiv in den vergangenen Tagen. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen wurden positive Themen in Bezug auf das Unternehmen verstärkt diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sierra liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 15,57) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird Sierra daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Sierra mit einer Rendite von 7,29 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,47 Prozent. Auch hier liegt Sierra mit 5,82 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.