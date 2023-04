Sientra Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Für die Aktie Sientra stehen per 04.04.2023, 05:04 Uhr 1.47 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Sientra zählt zum Segment "Gesundheitsversorgung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Sientra auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Sientra beläuft sich mittlerweile auf 4,64 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,47 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -68,32 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,64 USD. Somit ist die Aktie mit -10,37 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Sientra auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Sientra in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Sientra hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Analysteneinschätzung: Für die Sientra sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Sientra-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Sientra. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 7,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 410,2 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1,47 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".