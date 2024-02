Sienna Senior Living Aktie: Das macht sprachlos!

Die Sienna Senior Living-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Neutral". Während dieser Zeit wurden 1 Analysten den Titel als Gut eingestuft, 3 als Neutral und 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 14 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 6,06 Prozent entspricht, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Sienna Senior Living eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sienna Senior Living ist positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Sienna Senior Living. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite für Sienna Senior Living beträgt 7,74 Prozent, was 1,16 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Sienna Senior Living ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 185,2 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 88,26 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.