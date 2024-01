Sienna Senior Living Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Der Aktienkurs von Sienna Senior Living hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") eine Rendite von 15,53 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Gesundheitsdienstleister"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -11,01 Prozent, wobei Sienna Senior Living mit 26,54 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhielt sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Sienna Senior Living auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgaben, waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Sienna Senior Living vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 12,83 CAD, was einer Erwartung in Höhe von 6,86 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Diskussionen über Sienna Senior Living in den sozialen Medien deuten auf negative Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Sienna Senior Living bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Mit einer Dividendenrendite von 8,9 Prozent liegt Sienna Senior Living 3,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent für die Branche "Gesundheitsdienstleister". Aus heutiger Sicht ist die Aktie im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.