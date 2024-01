Sienna Biopharmaceuticals Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength-Index (RSI) besagt, dass die Aktie der Sienna Biopharmaceuticals als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Sienna Biopharmaceuticals-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 50 für sieben und 25 Tage, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Sienna Biopharmaceuticals-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -95,89 Prozent erzielt, was 116,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Arzneimittelaktien beträgt 13,16 Prozent, worunter die Sienna Biopharmaceuticals um 109,05 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, welche in den letzten zwei Wochen neutral bezüglich Sienna Biopharmaceuticals waren. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich bei Sienna Biopharmaceuticals in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Sienna Biopharmaceuticals aufgrund des RSI, des Branchenvergleichs, des Anleger-Sentiments und des Buzz eine Gesamtbewertung als "Neutral".