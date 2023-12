Sienna Biopharmaceuticals Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Stärke Index, oder RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Sienna Biopharmaceuticals liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Demzufolge wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine neutral Situation hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Sienna Biopharmaceuticals gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge weisen keine signifikanten Unterschiede auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine generell neutrale Haltung gegenüber Sienna Biopharmaceuticals in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat die Sienna Biopharmaceuticals-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -95,89 Prozent erzielt, was 113,22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Arzneimittelbranche beträgt 24,64 Prozent, wobei Sienna Biopharmaceuticals aktuell 120,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.