Sienna Biopharmaceuticals Aktie: Was macht der Markt?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sienna Biopharmaceuticals ist neutral, basierend auf den Diskussionen und Meinungen in sozialen Medien in den letzten beiden Wochen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Die Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung und Aufmerksamkeit bezüglich Sienna Biopharmaceuticals gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Sienna Biopharmaceuticals mit -95,89 Prozent mehr als 113 Prozent darunter. In der "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 25,38 Prozent, und auch hier schneidet Sienna Biopharmaceuticals mit 121,27 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Sienna Biopharmaceuticals zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating in verschiedenen Kategorien bewertet.