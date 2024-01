Sienna Aktie: Das ist erstaunlich

Die Diskussionen rund um Sienna auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf eine positive Anlegerstimmung hin. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was das Unternehmen als "Gut" einstuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sienna liegt derzeit bei 8,4, was 97 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sienna-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Jedoch liegt der RSI25 bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sienna.

Im Branchenvergleich erzielte Sienna in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10 Prozent, was jedoch eine Outperformance von +1,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.