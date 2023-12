Sienna Aktie: Lieber noch laufen lassen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sienna von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI für Sienna liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für Sienna liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Sienna hat ein KGV von 8,4, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 320,63. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite für Sienna beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Sienna eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik, basierend auf dem Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs.